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        Haberler Spor Futbol FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 'Mavi Kart'a veto! - Futbol Haberleri

        FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 'Mavi Kart'a veto!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:10
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        FIFA Başkanı'ndan 'Mavi Kart'a veto!
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        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur." dedi.

        "MAVİ KART DİYE BİR ŞEY YOK"

        FIFA olarak "mavi kart"a tamamen karşı olduklarını vurgulayan Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

        Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok.” değerlendirmesinde bulundu.

        IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.

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