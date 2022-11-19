FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sert sözler! "Avrupa, Katar'a ahlaki ders veremez"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İtalyan futbol adamı, Katar'ı insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiren Avrupa'ya sert tepki gösterirken, eşcinsel ve göçmenlere ise destek veren ifadeler kullandı.

"KENDİMİ EŞCİNSEL HİSSEDİYORUM" Doha'da basın toplantısı yapan Infantino, "Bugün farklı ve güçlü hislerim var. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi bir Arap gibi hissediyorum. Bugün Afrikalı gibi hissediyorum. Bugün eşcinsel hissediyorum. Bugün engelli hissediyorum. Bugün göçmen işçi gibi hissediyorum" dedi.

"AVRUPA, KATAR'A AHLAKİ DERS VEREMEZ" FIFA Başkanı, Avrupa'dan Katar'a çalışmak için gelen göçmen işçilerin insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldığı şeklindeki eleştirilere de sert çıktı. Avrupa'yı ikiyüzlü olmakla suçlayan Inifantino, "Avrupa önce 1000 yılı aşkın süredir kendi yaptıklarına baksın. Katar'a ahlaki ders veremezler. Katar'daki göçmen işçiler kendi ülkelerinden daha fazla para kazanıyor. Dünyada 1 milyar engelli var ama bu kimsenin umurunda değil" diye konuştu.