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        Haberler Spor Futbol FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı! - Futbol Haberleri

        FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, taraftarları ırkçılık yaparak maçın tamamlanamamasına neden olan takıma "hükmen mağlubiyet cezası" verilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:20
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        Infantino'dan ırkçılığa karşı çağrı!
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        İngiltere ve İtalya'da dün futbolculara yönelik ırkçı söylemler nedeniyle FIFA'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, stadyumlarda ırkçılığa karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

        Irkçılık yapanlara dünya çapında stadyum yasağı ve cezai yaptırım uygulamasının zorunluluk olduğunu kaydeden Infantino, "Üç aşamalı sürecin yanı sıra (maç durdurulması, maçın yeniden durdurulması, maçın yarıda kalması) taraftarları ırkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan takıma otomatik olarak hükmen mağlubiyet cezası verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

        Irkçılığa karşı daha sert önlemlerin alınmasını isteyen Infantino, "Cumartesi günü Udine ve Sheffield'de meydana gelen olaylar, tamamen iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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