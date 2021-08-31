FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.