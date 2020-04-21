FIFA'dan kadın futboluna 1 milyar dolar

FIFA, korona virüsün futboldaki olumsuz etkilerine karşın kadın futboluna 1 milyar dolarlık yatırımını gerçekleştirecek. 2019-2022 yılları arasında kadın futboluna 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan FIFA, bu yatırıma ara vermeden devam edecek. Planlanan finansman, kadın futbolunun geliştirilmesi, kapasite artırma, kalkınma programları, yönetim ve liderlik, profesyonelleşme ve teknik programlara yansıtılacak.
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