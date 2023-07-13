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        FIFA'dan kulüplere 209 milyon dolar! Türkiye'de Beşiktaş zirvede

        FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı. Türkiye'de en çok ödeme yapılan kulüp, 1 milyon 137 bin dolarla Beşiktaş oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 13:25
        FIFA'dan kulüplere 209 milyon dolar
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        FIFA'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Yardımları Programı" kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi.

        Ödeme yapılan kulüplerden 78'i ikinci, 13'ü üçüncü, 5'i dördüncü, biri de beşinci kademe liglerde mücadele ediyor.

        Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.

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        FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program kapsamında kulüplere 355 milyon dolar yardım yapacak.

        Aslan payı İngiltere ve Manchester City'nin

        FIFA'nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu.

        UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarından İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya da 21 milyon 34 bin dolar ödeme aldı.

        Kulüpler düzeyinde ise Manchester City'yi 4 milyon 538 bin dolarla Barcelona, 4 milyon 331 bin dolarla Bayern Münih izledi.

        En çok Beşiktaş kazandı

        Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koydu.

        FIFA'nın toplam 3 milyon 681 bin 171 dolar ödeme yaptığı 13 kulüp şöyle:

        Kulüp FIFA Ödemesi (dolar)
        Beşiktaş 1 milyon 137 bin
        Galatasaray 657 bin
        Hatayspor 362 bin
        Fenerbahçe 302 bin
        Trabzonspor 250 bin
        Kayserispor 248 bin
        Alanyaspor 160 bin
        Antalyaspor 153 bin
        Giresunspor 153 bin
        Çaykur Rizespor 131 bin
        Konyaspor 69 bin
        Kasımpaşa 38 bin
        Göztepe 17 bin
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