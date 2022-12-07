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Haberler Dünya Kupası 2022
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FIFA Dünya Kupası'nda sadece Beşiktaş kaldı!

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş'ta oynayan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ve Faslı futbolcu Romain Saiss, çeyrek finalde mücadele etmeye devam edecek.

FIFA Dünya Kupası'nda sadece Beşiktaş kaldı!

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda gruplarda Spor Toto Süper Lig'den 19 futbolcu mücadele ederken, Son 16 Turu'nda bu sayı 5'e düşmüştü. Bu tur sonrasında ise kupada, Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ve Romain Saiss'ın ülkeleri çeyrek finale kaldı.

Saiss 4 maçta da oynadı


Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında kupada en çok süre alan oyuncu oldu. Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Saiss, 3 grup maçında 90 dakika, son turunda İspanya karşısında da 120 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla beğeni topladı. Saiss turnuvada ayrıca Belçika karşısında 73. dakikada ülkesini 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.
Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünde görev alırken, bu karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 19 dakika süre aldı.

Son 16’ya kalan 5 oyuncudan 2’si çeyrek finalde mücadele edecek


Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray forması giyen Haris Seferovic’li İsviçre, Portekiz’e 6-1 mağlup oldu ve kupadan elendi. Seferovic karşılaşmanın 54. dakikasında oyuna dahil oldu fakat mağlubiyete engel olamadı. Bu turda Wout Weghorst’lu Hollanda ve Haji Wright’lı ABD karşılaştı ve kazanan taraf 3-1’lik skorla Hollanda oldu. Antalyaspor forması giyen Haji Wright karşılaşmaya 67. dakika dahil oldu. ABD’nin maçtaki tek golünü 76. dakikasında Haji Wright kaydetti.


Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, 90+3. dakikada Cody Gakpo'nun yerini oyuna girdi. Son 16 Turu'nda Famara Diedhiou’lu Senegal, kupanın favorilerinden İngiltere’ye 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Alanyaspor forması giyen Diedhiou, oyuna 72. dakika dahil oldu fakat mağlubiyete engel olamadı.
(EG-ORT-S)

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