FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında büyük bir yükselişe imza atarak 16 sıra birden yükselmişti
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
EURO 2024'te çeyrek finale kalan Türkiye, dünya sıralamasında 16 basamak birden tırmandı. EURO 2024'e dünya 42'ncisi olarak başlayan A Milliler, 26'ncı sıraya kadar yükseldi. Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı. FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
FIFA dünya sıralamasının ilk 10 sırasında ise şu takımlar yer alıyor:
10) İTALYA
9) KOLOMBİYA
8) PORTEKİZ
7) HOLLANDA
6) BELÇİKA
5) BREZİLYA
4) İNGİLTERE