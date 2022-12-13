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FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğu'nun desteğine sahip

FIFA'nın değerlendirmesine göre Fas Milli Takımı sadece ülkesinin değil tüm Afrika'nın ve Orta Doğu'nun desteğini almış durumda

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  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek, "sürprizlere imza atan" Fas Milli Takımı'nın Afrika ve Orta Doğu halklarının desteğini kazandığını bildirdi.

     
  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    FIFA, resmi sitesinden yayımladığı bir haberde aralarında Fas'ın da bulunduğu, Dünya Kupası'nda diğer ülkelerin sempatisini kazanan milli takımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

     
  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    Fas'ın Dünya Kupası'nda bir basamaktan diğerine yükselmesinin, Afrika kıtası ve Orta Doğu halklarını heyecanlandırdığına işaret edilen haberde, bu başarıların da söz konusu coğrafyalarda Fas'ın tam şekilde desteklenmesi sonucunu doğurduğu aktarıldı.
  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    Haberde ayrıca, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda kimsenin beklemediği sürprizlere imza atan Fas Milli Takımı'nın şansına olan inancın arttığı vurgulandı.

     
  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    Fas Milli Takımı, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 10 Aralık'taki karşılaşmada, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselmişti.
  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında yarın karşı karşıya gelecek. 
  • FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğunun desteğine sahip

    Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

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