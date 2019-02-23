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FIFA'nın Ocak 2020'ye dek transfer yasağı koyduğu Chelsea, karara itiraz edecek

FIFA, genç oyuncular konusundaki kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye Ocak 2020'ye kadar oyuncu almaktan men etti. Premier Lig ekibi, FIFA'nın kararını temyiz edeceğini duyurdu.

Giriş: 23.02.2019 - 16:16 | Güncelleme:
- Getty Images
Bertrand Traore, Chelsea A takımı formasıyla oynadığı 16 maçta dört gol atmıştı.

FIFA, genç oyuncular konusundaki kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'ye Ocak 2020'ye kadar oyuncu almaktan men etti.

İki transfer penceresini kapsayan yasak kararı, oyuncuların salıverilmesini, Chelsea'nın kadın futbol ve futsal takımlarını kapsamıyor.

Premier Lig ekibi, FIFA'nın kararını temyiz edeceğini duyurdu.

FIFA, Chelsea'ye 460 bin sterlin para cezası verirken, İngiltere Futbol Federasyonu'na da 390 bin sterlinlik ceza kesildi.

Karar, FIFA'nın takımın eski golcüsü de dahil imza attırdığı 18 yaş altı yabancı futbolcularla ilgili incelemesinin ardından alındı.

FIFA, araştırılan 92 imzanın 29'unda kural ihlali olduğunu açıkladı.

Chelsea'den yapılan açıklamada "FIFA'nın 63 oyuncuya attırılan imzalarda kural ihlali olmadığını kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz, ancak kulüp FIFA'nın 29 imzada ihlal bulmasından çok büyük hayalkırıklığına uğradık. Chelsea, ilgili kurallara uygun hareket etti ve kısa sürede FIFA'nın kararını temyiz edeceğiz" denildi.

FIFA, İngiltere Futbol Federasyonuna da, uluslararası transferler ve 18 yaşın altındaki oyuncuların transferleri konusundaki sorunlara el atılması talimatını verdi.

Federasyon Sözcüsü, kuruluşun soruşturmalarla "tam işbirliği" yaptığını ve FIFA'nın disiplin süreçleriyle ilgili "bazı kaygıları" dile getirdiğini söyledi.

Açıklamada "Federasyon, kararı temyiz etmeyi düşünüyor. Ancak FIFA ve Chelsea'yle, bu vakada gündeme gelen sorunları çözmek için yapıcı bir şekilde çalışacağız" denildi.

Soruşturma nasıl başladı?

Football Leaks'ten sızan belgeleri bulan Fransız internet sitesi Mediapart geçen Kasım'da, üç yıl süren soruşturmada Chelsea'nın 19 transferinin ele alındığını yazmıştı.

Mediapart, bu transferlerin 14'ünün, 18 yaşının altındaki oyuncular olduğunu iddia etmişti.

Şu anda Fransız ekibi Lyon'da oynayan Burkina Fasolu milli oyuncu Bertran Traore ilk profesyonel sözleşmesini, 2013'te 18 yaşında Chelsea'yle yapmıştı ancak transfer Ocak 2014'e dek kayıtlara geçirilmedi.

Mediapart, FIFA'nın Chelsea'nin tarihler konusunda kurumu yanılttığına yönelik kanıtlar bulunduğunu, ayrıca Traore'nin transferinin İngiltere Futbol Federasyonu'na bildirilmemesine karşın, 16 yaş altı, 18 yaş altı ve A Takımı'nda 25 kez forma giydiğinin belirlendiğini belirtti.

Chelesa Nisan 2011'de Traore'nin annesine 155 bin sterlin, başkanlığını yaptığı kulüp AJE Bobo-Dioulasso'ya da 13 bin sterlin ödendiğini kabul etti.

18 yaş altındakilerle yapılan sözleşmelerin üç yılla sınırlandırılmasına karşın, bu transfer anlaşmasının dörtbuçuk yıllık olduğu iddia edildi.

Buna ek olarak, Chelsea'nin, Traore'nin Surrey'deki Whitgift Okuluna gdiebilmesi için 20 bin sterlin ödediği savunuldu.

Real Madrid ve Atletico madrid 2016 başlarında 18 yaşın altındakilerle sözleşme kurallarını ihlal ettikleri için transfer yasağı cezası almışlardı.

Barcelona'ya da 2014'te aynı gerekçeyle tranfer yasağı konulmuştu.

Ancak Barcelona'nın temyize gitmesiyle cezanın uygulanması bir yıl ertelendi ve kulüp bu sayede Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Claudio Bravo ve Marc-Andre ter Stegen tranferlerini yapabildi.

FIFA'nın kuralları ne?

FIFA, farklı ülkelerden 18 yaş altı futbolcu transferini, çocukların korunması amacıyla sıkı kurallarla düzenliyor.

Ülke dışından 18 yaş altı futbolcu transferi aşağıdaki kurallar yerine getirilirse yapılabiliyor:

  • Oyuncunun anne ve babası, yeni kulübün bulunduğu ülkeye futbol dışı nedenlerle taşınmışsa
  • Her iki kulüp AB ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde yer alıyorsa ve oyuncu 16 ila 18 yaşındaysa. Bu halde bile, transferi yapan kulüp eğitim, antrenman, barınma ve destek anlamında tüm koşulların karşılanması gerekiyor.
  • Oyuncu kulube en çok 100 kilometre uzaklıkta yaşıyorsa

BBC TÜRKÇE

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