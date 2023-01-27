Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda hakem Daniel Siebert'e yönelik tepkileri nedeniyle Fernando Muslera ile Jose Gimenez'e 4'er maç men cezsı verildi.

FIFA, Dünya Kupası'ndaki Gana maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle aralarında Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da olduğu 4 Uruguaylı futbolcuya maç cezası verdi.

Oaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği açıklandı.

FIFA ayrıca 4 oyuncuyu bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etme cezasının yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.