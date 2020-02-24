Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Donk, Falcao (P) ve Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek yıllardır süren kötü serisine son verdi! Sarı-kırmızılıların 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda aldığı bu galibiyet, dünyada da yankı buldu.

FIFA, resmi sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaparak "Galatasaray taraftarları için unutulmaz bir gün. Futbolun en tutkulu derbilerinden birinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra mağlup etti" ifadelerine yer verdi.

UEFA'nın Almanca Twitter hesabından da derbiye dair paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe filelerini havalandıran Donk, Falcao ve Onyekuru'nun sosyal medya hesapları etiketlenip tebrik edilirken "Galatasaray, lider Trabzonspor'la puanını eşitledi" ifadeleri kullanıldı.

Hem FIFA'nın hem de UEFA'nın bu paylaşımları kısa sürede çok büyük etkileşim aldı.