Figueirense - Brasil De Pelotas sahaya çıkıyor

Figueirense ve Brasil De Pelotas, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Maç öncesi Figueirense 33 puanla 7. sırada, Brasil De Pelotas 24 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Brasil De Pelotas, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Figueirense galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 2.90, Brasil De Pelotas galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Figueirense son hafta oynanan Juventude maçında 0-0 berabere kaldı.

Brasil De Pelotas, Ituiutaba karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Figueirense, 11 gol attı ve 13 gol yedi.

Brasil De Pelotas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brasil De Pelotas, 7 gol atarken 13 gol yedi.

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