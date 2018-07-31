Figueirense - CRB maçı ne zaman?

Figueirense ve CRB, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. 28 puanlı Figueirense 3. sırada bulunuyor, CRB 20 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. CRB, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Figueirense kazanır 1.70, berabere biter 3.10, CRB kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Figueirense önceki hafta Juventude mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

CRB ise Parana maçında 0-1 yenildi.

Figueirense, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 11 gol yedi.

CRB ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CRB, 6 gol atarken 13 gol yedi.

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