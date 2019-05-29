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'Figürün Huzursuzluğu'

On genç ressamın eserlerinden oluşan Figürün Huzursuzluğu sergisi 30 Mayıs'tan itibaren Akademiler Sanat Merkezi'nde.

Figürün huzursuzluğu

Figürün Türk resim sanatındaki gelişimi ile varlığını sorgulayan 'Figürün Huzursuzluğu' sergisi sanatseverleri 10 genç ressamın eserleriyle buluşturacak.

Akademililer Sanat Merkezi'nde 30 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek sergiye katılan sanatçılar eserleriyle günümüz sanatçısını baskılayan tüm sanatsal kaygıların ancak yaşamda kalma tutkusu ile yaratarak çözülebileceğini savunuyor.

Nesli T&uuml;rk - İsimsiz
Nesli Türk - İsimsiz

 

&Ouml;mer Ko&ccedil;dağ - İsimsiz
Ömer Koçdağ - İsimsiz

 

Şeyma Barut - Cinsiyetsiz
Şeyma Barut - Cinsiyetsiz

 

Elif Ak&ccedil;ay - Yeşilli Portre
Elif Akçay - Yeşilli Portre

 

Zeynep &Ouml;zdemir - İsimsiz
Zeynep Özdemir - İsimsiz

 

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