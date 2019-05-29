Figürün Türk resim sanatındaki gelişimi ile varlığını sorgulayan 'Figürün Huzursuzluğu' sergisi sanatseverleri 10 genç ressamın eserleriyle buluşturacak.
Akademililer Sanat Merkezi'nde 30 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek sergiye katılan sanatçılar eserleriyle günümüz sanatçısını baskılayan tüm sanatsal kaygıların ancak yaşamda kalma tutkusu ile yaratarak çözülebileceğini savunuyor.Nesli Türk - İsimsiz
Ömer Koçdağ - İsimsiz
Şeyma Barut - Cinsiyetsiz
Elif Akçay - Yeşilli Portre
Zeynep Özdemir - İsimsiz
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