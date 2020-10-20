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Fikir adamı ve şair Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, Eyüpsultan Belediyesince düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Fikir adamı ve şair Nuri Pakdil, vefatının 1. yılında anıldı
AA

Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, yazar Enes Batman'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yazar Necip Evlice'nin, Nuri Pakdil'le hatıralarını anlattığı ve kendisine gönderdiği mektupları okuduğu etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda ayrıca şair ve yazar Nuri Pakdil'in çeşitli dönemlerde çekilmiş özel fotoğraflarından oluşan serginin de açılışı yapıldı.

- "Nuri Pakdil'in tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil"

Yazar Necip Evlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakdil'in vefatının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Pazar günü onu sevenlerle, mezarının başında buluştuk. Dualar ettik, Kuranlar okuduk, onu yad ettik. Birbirimizle buluşmuş olduk. Bugün de burada Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde benim kendisiyle beraberken çektiğim fotoğraflardan oluşan bir sergiyi açıyoruz." dedi.

Evlice, geçen bir yılın kendisi açısından zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde özellikle onu sevenler hep 'Bir şey yapılmayacak mı?' diye sordular. Nuri Pakdil vefat ettiğinde bir sürü şeyin yapılabileceğini her türlü insanla konuşmuştuk. Ancak bunlar rafa kalktı ve bir türlü olmadı. İnsanlar bunları bekliyor. Yani bir Nuri Pakdil araştırma ya da kültür merkezi gibi bir mekanın açılmasını bekliyor. Onun yeni eserlerinin yayınlanmasını ve daha geniş kitlelerce tartışılıp değerlendirilmesini bekliyor. Nitekim bir iki kitap da olsa onunla ilgili yeni çalışmalar çıktı ama bunlar yeterli değil. Nuri Pakdil, İtalyan Türkolog Anna Masala'nın söylediği gibi 2000'li yıllardan sonra bir miktar anlaşılmıştır ama eserlerinin tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil. Eserleri üzerinde kesinlikle akademik çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü o gerçekten bir sanatçı ve her kitabı bir eserdir."

Pakdil’in kitaplarının basım ve yayın işlerinin devam ettiğini belirten Evlice, geçmiş dönemde yayınlanan Edebiyat Dergisi’nin tıpkı basımını da araştırmacılara ücretsiz olarak verdiklerini ifade etti.

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