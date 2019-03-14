Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, temaslarda bulunduğu Japonya'da gazetecilerle bir araya geldi.

Orman, Japon gazetecilerle toplantıda Beşiktaş hakkında bilgiler vererek "Beşiktaş Türkiye'nin ilk spor kulübü. 1903 senede kuruldu. 116. yaşını bu sene kutlayacak. 20 milyondan fazla taraftarı olan ve 18 değişen branşta faliyet gösteren bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Orman, Japonya'da planladıkları yaz kampı için ise "Japonya ile ilişkilerimizi arttırmak istiyoruz. Takımımızı dostluk maçı için Japonya'ya getireceğiz. Japon halkının da bizleri takip etmesi amacındayız" dedi.