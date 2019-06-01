Beşiktaş dergisinin haziran sayısında yer alan sayısında taraftarlara seslenen Orman, gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden seçildiğini hatırlatarak, "Bu göreve her zamanki gibi layık olmak için elimden geleni yapacağım. Farklı görüşlere, farklı eğitimlere, farklı çevrelere, farklı ailelere sahip olsak da bizi buluşturan ortak nokta Beşiktaş'tır. Yeni sezonda da tüm branşlarımızda şampiyonluk için mücadele ederken, kulübümüzün geleceği olan projeleri hayata geçirirken Beşiktaşlı duruşumuzla yine Türk sporunun öncüsü olacağız. Kültürümüzden, tarihimizden ve elbette ki sizlerden aldığımız güçle, çok daha büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı armanın yarıştığı bütün branşlarda, katıldıkları tüm şampiyonalarda çetin mücadeleler verdiklerini kaydeden Orman, şu görüşlere yer verdi:

"Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da maalesef hedeflediğimiz sonuçları alamadık. Ama hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan taviz vermedik. Bizim bundan sonraki sezonlarda da duruşumuz değişmeyecek."

Geride kalan sezondaki başarılara değinen Orman, "Çifte şampiyonluğa imza atan Beşiktaş Mogaz, Türk hentbolunda tarih yazmaya devam ediyor. 2018-19 sezonunu Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan kadın futbol takımımız, ülkemizi ve Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Amatör branşlarda yarışan sporcularımız, müzemize yeni madalyalar kazandırdı. Ayrıca birçok altyapı takımımız, yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluklara imza attılar. 2018-19 sezonunun özellikle ikinci yarısında bizleri heyecanlandıran bir performans ortaya koyan futbol takımımız ise, maalesef ligi arzuladığımız noktada bitiremedi. Ama en kısa sürede, yeni teknik direktörümüz ve futbol takımımızla arzuladığımız şampiyonluğun geleceğine tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.