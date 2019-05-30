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Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı ile ilgili "Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda 'Hayırlı olsun' denilecek bir durum yok açıkçası. Abdullah Avcı'nın benimle bir görüşmesi olmadı" ifadelerini kullandı

Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı konusunda açıklamalarda bulundu. Orman, tecrübeli çalıştırıcı ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"BENİMLE BİR GÖRÜŞMESİ OLMADI"

"Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok. Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda 'Hayırlı olsun' denilecek bir durum yok açıkçası. Abdullah Avcı'nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz görüşüyor."

"OYUNCU GETİRECEĞİ PALAVRA"

Abdullah hoca mülayim bir insan. Para konusunda küçülecek bir karakteri yok. Abdullah Avcı'yla 3 yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir. Abdullah hocanın oyuncu getireceği de palavra. Daha kendisi gelmedi ki oyuncu getirsin. Bu konu bayrama gelmeden netleşmiş olur."

ÜRKMEZGİL DE KONUŞTU

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve temasların olumlu seyrettiğini söyledi.

Ürkmezgil, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Medipol Başakşehir ile toplamda 13 yıla varan birlikteliğini sonlandıran Avcı ile ilgili Ürkmezgil, "Abdullah Avcı, benim kardeşim gibidir. Benim için birçok manada çok önemlidir. Başakşehir ile ilişkisinin çok güzel bitmesi, oradan güzel anılarla ve iz bırakarak ayrılması sevindirici. Hayırlısı olsun. Ona bu zemini hazırlayan Sayın Göksel Gümüşdağ ile diğer yönetici arkadaşlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ürkmezgil, Avcı ile detayları görüştüklerini vurgulayarak, "Birtakım görüşmelerimiz var. Olumlu da seyrediyor. Şu anda atılmış bir imza, kesinleşmiş bir şey yok. O noktadaki açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Birtakım şeylerin daha sağlıklı bir zemine oturması açısından detayları konuşuyoruz. Herhalde birkaç gün içinde netlik kazanır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE 3 YILLIK SÖZLEŞME"

Siyah-beyazlı yönetici, Abdullah Avcı ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede edindiği izlenimle ilgili, "Çok kolay bir şey değil. 13 yıl görev yaptı. O camiadan ayrılmanın verdiği hüznü ve duygusallığı yaşayacaktır. Yeni bir heyecan ve büyük bir takım var. Çok büyük bir takımda olmayı her hoca ister. Onun da heyecanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı'nın sözleşme süresinin büyük ihtimalle 3 yıl olacağını anlatan Ürkmezgil, "Detaylar henüz konuşulmadı. Çok önemli, aşılmayacak konular yok. Bu tarz detayların konuşulması için prensip olarak Başakşehir'den tamamen ilişiğini kesmesini bekledik. Yönetim kurulumuzun süresi 3 yıl olduğu için büyük bir ihtimalle 3 yıllık sözleşme tecelli edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

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