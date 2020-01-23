Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Orman, kendi yönetimi dönemindeki transferlere ve takımın şimdiki durumuna da değindi. İşte Orman'ın sözleri:

"BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE KUPASI'NI ÖNEMSEMEZ"

"Beşiktaş kupayı önemsemez. Ben de başkan olduğum dönemlerde önemsemezdim. UEFA'ya keşke devam edebilseydik ama Beşiktaş'ın esas hedefi şampiyonluktur. Havlu atacak durumda değiliz. Gökhan Gönül'ün bir açıklamasını gördüm. Hoşuma gitti, her şey çok çok çabuk değişir. Futbolda inişler çıkışlar olur. Mesele takım birliğine ulaşmak. Bunu da en başta da başkan ve yönetim kurulu yapar."

"DEVAM ETSEYDİK, 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ GELMEZDİ"

"Ben ve yönetimim devam etseydik Beşiktaş 6 maçlık galibiyet serisi yakalayamazdı. Benim üzerimde negatif bir hava oluşturulmuştu. Şikayetler artmaya başlamıştı. Ben Beşiktaş'a zarar verecek bir şeyler yapmam. Beşiktaş'ın kadrosu ve teknik direktörü iyi. Belki bu sene şampiyon olunamaz ama gelecek yıllar için iyi olabilir."

"AVCI TARTIŞILACAK BİR İSİM DEĞİL"

"Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değildir. Milli takım hocalığı yapmış, Başakşehir'de önemli işler yapmış. Dün sabah başlamış bir kariyer değil. Futbolda hep güneşli günler yoktur, arada yağmurlar gelir, karlar yağar. Sizin o sırada tedbirlerinizi almanız lazım, sonra güneş yine gelir."

"ŞENOL HOCAYA HEP SAHİP ÇIKTIM"

"Şenol hocanın her döneminde yanındaydım, hep ona sahip çıktım. Tribün tepkisi olduğunda da sahip çıktım. Yönetimin işi de odur, koruma durumundadır. Başkanlık, yöneticilik, sadece parayı verdim ile olmaz. O zaman bir tane kağıt alır 11'i yazarsınız ama öyle olmuyor. Kamuoyunun önünde hoca ve oyuncuların tartışılmasını gazeteciler yapar ama yönetimin arkasında durması lazım."

"İSTİKRAR ÖNEMLİ"

"Ben hoca değiştirilmesi taraftarı değilim, Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğu var, 117 senelik bir camia. Her sene biz şampiyon olmamışız demek ki. İstikrar yakalanırsa, iyi olur. Benim yaşımda olan herkes bilir."

"SİVASSPOR'U KİMSE TAHMİN EDEMEZDİ"

"Ligin lideri Sivasspor. Sivas'ın buraya gelmesini sene başında kimse tahmin etmezdi. Şu anda iyi bir kadro, kaliteli bir kadro. Neden? Lider oldukları için, oynadıkları oyun için."

"F.BAHÇE VE SİVASSPOR'U YENSEYDİ, 'ÇOK İYİ TAKIM' DENİLECEKTİ"

"Beşiktaş Fenerbahçe ve Sivasspor maçını kazansaydı, takım çok iyi oyunculardan kurulu, çok iyi bir takım denecekti. Skorlar negatife dönünce, oyuncular ve hoca için tenkit gelir. Milli takım santrforu Beşiktaş'ın santrforu. Geri dörtlüdeki oyuncuların hepsi önemli. Gökhan, Caner, Vida, Victor Ruiz, onun yedeği Enzo Roco. Önünde Atiba ve Elneny, çok iyi iki ön libero. Ljajic çok iyi 10 numara. Oğuzhan, Oğuzhan gibi olsa, muthiş bir oyuncu. Geçen senenin en iyi oyuncularından Güven var. Takım ile alakalı bir şey var. Bunu bugünkü yönetime biçmek doğru olmaz. Sezon başından beri, benim ayrılma nedenlerimden biri de o, negatif ile başladık."

"SABIRLI OLMAMIZ LAZIM"

"Beşiktaş bu sezon şampiyon olmayabilir ama bir güç birliği oluşturulabilirse, sonra iyi bir başlangıç yapılabilir. İstikrardan yana gitmek lazım. Yeni hoca, yeni transfer beklentileri, yeni umutlarla birlikte ihtiyaçlar ortaya koyacaktır. Sabırlı olmamız lazım, yönetim kurulunun da, dışarıda tartışan değil, onlara sahip çıkan bir görüntüde olması lazım."

"BEŞİKTAŞ'TA HESAP SORMAK YOKTUR"

"Beşiktaş geleneklerinde hesap sormak yoktur. Yıldırım Demirören, Genel Kurul'un seçtiği bir adam olarak geldi. Mevcut yönetim kurulunda çalışan arkadaşlar benimle birlikte çalışan kişilerdi ve hiçbiri istifa etmedi. Görev süreleri bittiği için gittiler. Bizde eski yönetici ve başkanlara hürmet vardır. Maalesef ki geleneklerimizi kaybettik."

"UMUDU TAŞIMAZSANIZ KİME BİLET SATACAKSINIZ!"

"Geldikleri günden beri hep bir açıklama yapıyorlar. 'Benim haberim, bilgim yoktu' gibi şeylerle karşı karşıya geldim. Bunlar doğru değil. Eğer siz o umudu taşımazsanız kimlere bilet satacaksınız? Oyuncuyu kötülerseniz kime satacaksınız? Beşiktaş tarihinin en önemli transferlerini yaptık. 100 milyona yakın gelir elde ettik. Beni hep topun içine çekmeye çalıştılar. Ben Ahmet Nur Çebi'ye mesaj gönderttim, 'Beni bu topun içine çekmesinler' ifadelerini kullandım."

"BAŞKANLIĞIMDA HER ŞEY TEMLİKLE YAPILDI"

"Beşiktaş'ta başkan olduğum andan şimdiye kadar her şey temlik yoluyla yapıldı. Bırakmamın en büyük sebebi, 'Paralar Nerede' konusu. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyince takımın maliyeti yükseldi. Fenerbahçe maçı vardı biliyorsunuz, biz o maça çıkmadık. 'O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın' deniliyordu."

"YENİ KAYNAKLAR YARATTIK"

"Benim son dönemim geldi. Seçimi kazandığımız gün artık seçimim bitmişti. 'Üç sene bırakın da bunu bütünlükle götürelim' demiştim. Sonra radikal kararlar aldık. BJK TV'yi kapattık. Amatör sporların bazılarından vazgeçtik. Ben 5 ay sonra bırakacağımı bilsem manyak mıyım bu kararları alayım. Biz ilk günden borçlu gelmiştik. 330 milyon dolar borç vardı. Yeni kaynaklar yarattık."

"CAMİANIN BIKTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

"Beşiktaş camiasının artık benden bıktığını düşünmeye başladım. Stadyumda insanlar bana düşmanca bakıyordu. Eğer o stadyumda geziyorlarsa benim sayemde. Ekibimizle birlikte iyi işler yaptık. Biz Beşiktaş'a kötü bir şey yapmadık. İki sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıktık. Tarihinden daha fazla sponsorluk anlaşması yaptık. Elimizden geldiğince Beşiktaş'a hizmet ettik."

"4. BİTİRDİK, ORADA BAŞLADIK"

"Biz iki sene üst üste şampiyon olduk. Üçüncü sene Avrupa'da iyi işler yaptık. Ligi dördüncü bitirdik. Yazı geçtik, orada başladık. Süreç orada başlıyor. Ne oldu da bu başladı. Sorunun özü bu. Ben Türkiye'nin en önemli başkanıyken ne ara 'Paralar nerede başkan' sorularına döndü. Oyuncu satmadan transfer yapamadık. Şampiyonlar Ligi geliri yokken küçülmemiz lazım dedim. Ahmet Bey diyor ki, '10 milyon TL kar eden bir kulüp 307 milyon zarar yaşadı.'"

"O ZAMAN DA 'ZARAR VERİYORUZ' DESEYDİ"

"2012'de Anonim Şirketi'nde Ahmet Nur Çebi yer almak istemedi. Vergi borçlarında şahsi sorumluluk isteniyor. Ben her 3 ayda lisans alırken, Vergi Dairesi'nden kefalet imzası attım. Atmasam imza alamaz. Toplantılara da Ahmet Nur Çebi gidiyordu. Beşiktaş Derneği'ni temsilen katılıyordu. Beşiktaş o dönemde de zarar açıklıyordu. O zaman da çıkıp, 'Biz kulübe zarar ettiriyoruz, Beşiktaş'a zarar veriyoruz' deseydi."

"MAHKEMEYE VERSİNLER"

"Evraklarda sorun görüyorlarsa mahkemeye gitsinler. 2012'den Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz döneme kadar zarar açıklıyorduk ve o toplantılara da Ahmet Nur Çebi gidiyordu. Biz seçimle geldik, diyor. Beşiktaş'ı yönetenler doğru bildiklerini yapmaları için gelirler. Suistimal varsa mahkemeye gitsinler. O dönemde finansmanı yönetiyordu, şimdi hiçbir şeyi bilmediğini söylüyor."

"EN AZ BİLGİ SAHİBİ OLAN KİŞİ BENİM"

"Bizde sözleşme yapılır, ben onu okumam. Futbol şubesi okur, hukukçular olur. Bakıyorum hukuk imzalamış, futbol şubesi okur, ben de imzalarım. Beşiktaş'ta bilgiden en az sahip olan kişi benimdir. Ben çünkü kimsenin işine karışmam. İcra kurulu özerktir, onların toplantılarına katılmam. Çok siyasi bir karar olur, ona dahil olurdum. Beşiktaş kendi içinde profesyonelce yönetilir, bir kişiyle değil."

"BEŞİKTAŞ 17 SENEDİR ZARAR EDİYOR"

"Konuşulanların hepsi gerçek dışıdır, hiç şahidi yoktur. Şu anda Beşiktaş'ın gündemi de bu değil. Beşiktaş'ın gündeminde ne var? Transfer var. Takım nasıl olacak? Bunun içerisine ben neden çekiliyorum? Bunun manası ne? Benim derdim Ahmet Nur Çebi'ye vurmak değil, ben doğruları söylemek için buradayım. Beşiktaş son 17 senedir zarar ediyor. Yıldırım Demirören döneminde hep zarar edildi. Biz stadyumu açtık, kâra geçtik. Ondan sonra zarar ettik."

"BURAK'I ALMALIYDIK, HATA ETTİK"

"Negredo iyi bir forvetti ama Beşiktaş'ın forveti değildi. O sene Burak'ı almalıydık ama hata ettik. Fenerbahçe maçına çıkmadıktan sonra ligi dördüncü bitirdik. Talisca bizim oyuncumuz değildi, kiralıktı. Sanırsın ki, Talisca'yı ve Aboubakar'ı başka biri aldı. Transferlerimizin %70-80'i doğru transferdi."

"BOYKO'YU ŞENOL HOCA İSTEDİ"

"Biz kaleci Boyko'yu aldık. Şenol hoca da çok istemişti. Ama olmadı, başarısız bir transferdi. Transfere kendi ekibimiz bakıyordu, ben arada bir izliyordum. Aras Özbiliz de Rusya'da müthişti. Biz 1.3 milyon Euro'ya almıştık ama Spartak Moskova onu 7 milyona almıştı."

"HASİC BÜYÜK YETENEK, DIABY'Yİ AVCI İSTEDİ"

"Hasic çok önemli bir yetenek. Hasic scout ekibimizin verdiği bir isimdir. Hocayla konuşmadan da transfer yapılmaz. İçine sinmediği oyuncuları almadık. Mesela Diaby'yi çok istedi, onun için aldık ama kamuoyuna cevabı veren Beşiktaş'ta başkandır."

"BİRÇOK HATAM VAR"

"Birçok hatam var. Bazı hak etmeyen insanları bir yerlere getirdik. Biz kötü niyetle hareket etmedik. Görevi bıraktıktan sonra hiç kimseye ayrılın talimatı vermedim. Profesyonel arkadaşlarımız, 'Siz yoksanız biz de yokuz, gitmeden bu işi çözelim' dedi. Bu arkadaşlarla birçok iş yaptık. 2 tane arkadaşımız ayrıldı. CEO'nun hiçbir talebi olmadı. Sekreterlerim vardı, onlar çalışmak istemediler. Onun haricinde mevcut yönetim birçok arkadaşla çalışmak istemedi."

"PARA YOK DİYECEKSEN GELMESEYDİN!"

"2012'den bıraktığım döneme kadar benim mal varlığımdaki artışı bulsunlar bağışlayacağım. Biz Beşiktaş'a geldiğimiz ilk günden itibaren her gün para aradık ve bulduk. Biz nasıl bulduysak şimdiki yönetim de bulacak. Beşiktaş'ın malları satılacakmış. Seçime geldiğinizde böyle söyleyecektiniz. Madem böyle 'Para yok' diyecektin gelmeseydin o zaman. Kim sana, 'Gel aday ol' dedi."

"HANGİ TAKIM MENAJERLERE PARA ÖDEMİYOR"

"Hangi takım menajerlere para ödemiyor? Her takım da ödüyor. Bir biz ödemedik. 5 senede 14 milyon euro ödemişiz. Takıma ne ödenmiş peki. Otopark ucuza kiraya verilmiş. Sözleşmede var, istediğimiz zaman feshedilir. Şimdi gidip 1 yıllık parayı peşin almışlar. Neden aldınız madem kötü imzalanmış? (Ahmet Nur Çebi'ye) Gidip anonim şirketine imzayı atacaksınız! Siz güveneceksiniz."

"LİSANS SÖZLEŞMESİNİ BİZ HAZIRLADIK"

"Lisans sözleşmesini biz hazırladık. Hüsnü Bey de bize bir yazı yazdı. Kulüpler Birliği'ne talimat gönderilemezdi. Gidin, kendiniz hazırlayın dedim. Ben Japonya'da iken Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, lisansı vermemizi istedi, Avrupa'ya gidebilmek için."

"%40 ARTIŞI NİHAT ÖZDEMİR SÖYLEDİ"

"Göksel Başkan böyle bir şey söyledi. Bu Kulüpler Birliği'nden konuşuldu. Bütün başkanlar oradaydı. Nihat Bey %40'a çıkarılacağını ifade etti."