Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer süreci ve taraftarların merak ettiği konular hakkında Beyaz TV’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman, Tolga Zengin’in performansı ile ilgili, “Tolga, kabiliyetli ve yetenekli bir kaleci. Üstün fiziksel özellikleri var ama duygusal. Bu yüzden de bir pozisyonda hata yaptığı zaman oraya takılıyor. Sonra da kendiyle kavga ediyor. İlk şampiyonluğumuzda da kalede Tolga Zengin vardı. Ben ona her zaman güvendiğimi söyledim. Ama şu da bir gerçek ki gel-gitlerle beraber bizi transfere zorladı” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM

Giuliano ve Josef’i Suudi Arabistan’a satan F.Bahçe ile ilgili de konuşan Orman şunları söyledi: Bizim işimiz daha çok Avrupalılarla. Beşiktaş vitrin kulübü. Oyuncular bizden Avrupa’ya gidiyor. Bizden Araplara gidiş zor. Ama Türkiye’de böyle transferler olmasını takdir ediyorum. Fenerbahçe, Giuliano ve Josef’i iyi fiyata sattı. Tebrik ediyorum.

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş ile sorun yaşadığı iddialarına imalı bir yanıt verdi. Orman, “Şenol hocayla iyi bir iletişimimiz var. Arada fikir ayrılıkları olabilir. Yanlış anlaşılmalar da olabilir. Bir sıkıntımız yok. Ama hoca geldiği günden beri hep problem var deniliyor. 2.5 senedir hocamızla devam ediyoruz. İyi ilişkimiz olmasa sanırım devam edemezdik. İnşallah Şenol hocayla yola devam ederiz” dedi.

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