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Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olaylarda 197 kişiye adli işlem uygulandı

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili çıkan olaylarda 197 kişi hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olaylarda 197 kişiye adli işlem uygulandı
AA

Adalet Bakanı Sansan Kambile, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın başkanlık ettiği Güvenlik Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu.

Kambile, cumhurbaşkanı seçimi öncesi ve sonrasında çıkan sokak olaylarında 177 kişinin tutuklandığını, 17 kişinin adli kontrol altında tutulduğunu, 1 kişinin denetimli serbestlikten yararlandığını, 2 kişinin de mahkemede suçlu bulunduğu ve cezasının açıklanmasını beklediğini aktardı.

Fildişi Sahili'nde seçim sürecinde çıkan olaylarda 87 kişi yaşamını yitirmiş, 484 kişi de yaralanmıştı.

- Fildişi Sahili'ndeki cumhurbaşkanı seçimi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ilk turda yüzde 94,27 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara kazanmıştı.

Ouattara'nın 3. dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi 2. dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyordu.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

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