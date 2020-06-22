Fildişi Sahili'ndeki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya yükseldi

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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Abidjan özerk bölgesinde yer alan Anyama beldesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında son belirlemelere göre ölenlerin sayısı 13'ten 16'ya yükseldi.

En az 20 evin toprak altında kaldığı heyelandan 52 aile etkilendi, 6 kişiden halen haber alınamıyor.

Haziran başından bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Abidjan bölgesinde, Divo ve Abidjan kentlerinde seller ölümlere neden olmuştu.

Fildişi Sahili'nde mayısta başlayan yağışlı dönem, genellikle temmuzun sonuna kadar sürüyor.