Uluslararası arenada son yıllarda kadın voleyboluna damga vuran Türk takımları, bu sezon istediği noktaya gelemedi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 takımla temsil edilen Türkiye, 10 yıl sonra ilk kez finalde yer alamadı. Geride kalan 9 sezonun hepsinde Avrupa'nın bir numaralı kupasında final oynama başarısı gösteren Türkiye, 10 yıl sonra şampiyonluk maçının dışında kaldı.

Son olarak 2009 yılında bir Türk takımının finale kalamadığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi Vakıfbank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA temsil etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gidilen format değişikliğiyle uzun yıllar sonra Dörtlü Final organizasyonundan vazgeçildi. 2009'dan sonra her sezon final oynayan Türk ekipleri, sistemin değiştiği ilk yılda şampiyonluk maçına çıkamadı.

> Kupanın 1 numaralı favorisi yarı finalde elendi

Son 2 yılın şampiyonu VakıfBank, kupaya yarı finalde veda etti.

Kupanın en önemli favorisi olarak gösterilen sarı-siyahlılar, yarı finalde İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya dramatik bir şekilde elendi.

İlk maçı İstanbul'da 3-0 kaybeden VakıfBank, deplasmanda 3-1 kazanarak turu altın sete götürdü. Altın sette rakibine 16-14 yenilen VakıfBank, tam 3 yıl sonra finalin dışında kaldı.

- Fenerbahçe Opet de yarı finalde kaybetti

Fenerbahçe Opet de yarı finalde şampiyonaya veda etti.

Sarı-lacivertliler, bir başka İtalyan temsilcisi Imoco Volley'e iki maçta da 3-0 yenildi ve 2012 yılında kazandığı kupada finale kalamadı.

> Eczacıbaşı VitrA yarı finali göremedi

Sezon başı kupanın favorileri arasında gösterilen Eczacıbaşı VitrA, yarı finali göremedi.

Çeyrek finalde İtalyan temsilcisi Imoco Volley'i deplasmanda 3-0 yenen turuncu-beyazlılar, İstanbul'da avantajını koruyamadı ve rakibine 3-1 yenildi. Altın seti de kaybeden Eczacıbaşı VitrA, 2015 yılında kazandığı kupada yarı finali göremeden elendi.

> Son 8 sezonun 6'sı Türk takımları kazanmıştı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon finale kalamayan Türk takımları, bu organizasyonda son yıllara damga vurmuştu.

Geride kalan 8 sezonun 6'sında Türk takımları VakıfBank'la 4, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'yle birer şampiyonluk almıştı.