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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri ABD maçı hangi kanalda? ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle TRT Spor HD link - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri ABD maçı hangi kanalda? ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle

        2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, grubundaki 3. maçında ABD ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk iki maçında karşılaştığı rakiplerinden Sırbistan'ı yenmeyi başaran millilerimiz, Slovenya'ya karşı ise mağlup oldu. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği ABD Türkiye voleybol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:34
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        ABD Türkiye maçı için geri sayım başlamış durumda. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu kez ABD karşısında galibiyet arayacak. Söz konusu mücadele öncesi millilerimizin hem şimdiye kadar aldığı sonuçlar, maç programı ve puan durumu hakkında bilgileri bir araya getirdik...

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        TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye ABD voleybol maçı bugün saat 10:00'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI YAYIN

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        FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        28 Eylül: Türkiye 3-2 Sırbistan

        30 Eylül: Türkiye 3-0 Slovenya

        3 Ekim: ABD - Türkiye (10:00)

        4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)

        6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)

        7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)

        8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)

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        FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU

        1- Slovenya - 6 Puan (2 Maç)

        2- ABD - 3 Puan (1 Maç)

        3- Sırbistan - 3 Puan (2 Maç)

        4- TÜRKİYE - 3 Puan (2 Maç)

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        5- Japonya - 2 Puan (1 Maç)

        6- Finlandiya - 1 Puan (1 Maç)

        7- Tunus - 0 Puan (2 Maç)

        8- Mısır - 0 Puan (1 Maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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