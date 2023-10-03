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ABD Türkiye maçı için geri sayım başlamış durumda. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu kez ABD karşısında galibiyet arayacak. Söz konusu mücadele öncesi millilerimizin hem şimdiye kadar aldığı sonuçlar, maç programı ve puan durumu hakkında bilgileri bir araya getirdik...