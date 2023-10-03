Filenin Efeleri, ABD'ye diş geçiremedi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya´da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3 - 1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, bu sonuçla elemelerdeki ikinci yenilgisini aldı.
Japonya´daki Yoyogi National'da ABD ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 25-17, 26-28, 32-30, 25-20'lik setlerle parkeden 3-1 yenik ayrıldı. B Grubu ilk maçında Sırbistan´ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 13.30´da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri´nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları´na katılma hakkı elde edecek.
SALON: Yoyogi National
HAKEMLER: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)
ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma´a, Muagututia)
TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)
SETLER: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20
SÜRE: 2 saat 5 dakika