Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki beşinci maçında Portekiz’i 3-0 yendi. Milliler bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Filenin Efeleri, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00’de Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika’nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon: Desportivo Municipal

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya),Roy Goren (İsrail)

Portekiz: Tavares Rodrigues, A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, Marques, Cevticanin, Casas (L) (Da Silva Violas, L.Martins, Teixeira, Alves)

Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)

Setler: 28-30, 16-25, 16-25

Süre: 76 dakika (32,23,21)