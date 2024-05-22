Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Mayıs Perşembe (yarın) günü Hollanda ile karşılaşacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.