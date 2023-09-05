Filenin Efeleri, İsrail'i devirip son 16'ya kaldı!
Filenin Efeleri, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci maçında İsrail'i 3-0 yendi ve adını son 16 turuna yazdırdı
Giriş: 05.09.2023 - 21:45 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:55
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İsrail'in ev sahipliği yaptığı CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İsrail ile karşılaştı.
Millilerimiz, mücadeleyi 25-23 ve 25-13'lük setlerle 2-0 galip tamamladı.
Filenin Efeleri, bu galibiyet ile son 16 turuna yükseldi.
Millilerimiz, çeyrek finale yükselme maçında 8 Eylül'de B Grubu birincisi Slovenya ile karşılaşacak.