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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 yenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:08
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        Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 mağlup oldu. Mililer bu sonuçla, elemelerdeki 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.

        Filenin Efeleri, elemelerdeki beşinci maçında 6 Ekim Cuma günü saat 04.00'te Finlandiya ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

        SALON: Yoyogi National

        HAKEMLER: Dziewirz Scott (Kanada), Andrea Puecher (İtalya)

        JAPONYA: Taishi, Sekita, Ishikawa, Kentaro, Yuji, Ran (Tomohiro (L), Kento, Tatsunori, Masato, Ryu)

        TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Yiğit, Mert M., Adis, Mirza ( Volkan (L), Berkay(L), Kaan, Arda, Yasin)

        SETLER: 25-15, 25-20, 25-19

        SÜRE: 1 saat 16 dakika

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