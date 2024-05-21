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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Kanada'ya 3-1 mağlup - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Kanada'ya 3-1 mağlup

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:47
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        Efeler, Kanada'ya diş geçiremedi
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.

        "Filenin efeleri", Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ve ilk kez sahne aldığı Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Kanada ile karşılaştı.

        Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. İlk 5 dakikanın ardından sete ağırlığını koyan Türkiye, farkı 8 sayıya (18-10) kadar çıkardı. Rakibinin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Türkiye, seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

        İkinci set de karşılıklı sayılarla başladı. Üst üste servis sayısı (ace) bulan Kanada, bu sette ilk kez 1 sayı farklı (11-12) öne geçti. Etkili oyunu ile üstünlüğünü sürdüren Kanada seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

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        Üçüncü sete kötü başlayan Türkiye, 8-4 geriye düştü. Molanın ardından toparlanan Türkiye, taraftarının da desteğiyle bu sette ilk kez öne geçerek skoru 18-17 yaptı. Bu andan itibaren oyuna yeniden ağırlığını koyan Kanada, seti 25-21 kazandı, durumu da 2-1 yaptı.

        Dördüncü sette de rakibinin etkili oyununa istediği karşılığı veremeyen Türkiye, seti 25-21 maçı da 3-1 kaybetti.

        Ay-yıldızlılar, bu sonuçla lige kötü bir başlangıç yaptı.

        Kanadalı oyuncu Stephen Maar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Antalya'da olmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. Maar, lige güzel bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

        Ay-yıldızlılar, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa, 26 Mayıs'ta ise ABD ile karşılaşacak.

        Salon: Antalya

        Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Anderson Caçador (Brezilya)

        Türkiye: Mert Matiç, Arslan Ekşi, Ramazan Efe Mandıracı, Efe Bayram, Adis Lagumdzija,Volkan Döne (Barutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül)

        Kanada: Szwarc, Timothy, Eshenko, Herr, Loeppky, Lui (McCharty, Maar, Ketrzynski)

        Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25

        Süre: 111 dakika (24,30,29,28)

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