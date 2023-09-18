Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin hazırlıklarına başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre "Filenin Efeleri", TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlıların idmanını takip eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyunculara başarı diledi.
Milli takımda dizinden sakatlığı bulunan Efe Bayram ile omzundaki sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Burutay Subaşı kadroda yer almadı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın, Enes Atlı
Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Yunus Emre Tayaz
Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar.