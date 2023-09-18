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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri kadrosu açıklandı - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:26
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        Efeler'in kadrosu açıklandı
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        Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre "Filenin Efeleri", TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Ay-yıldızlıların idmanını takip eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyunculara başarı diledi.

        Milli takımda dizinden sakatlığı bulunan Efe Bayram ile omzundaki sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Burutay Subaşı kadroda yer almadı.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

        Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan

        Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

        Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın, Enes Atlı

        Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Yunus Emre Tayaz

        Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar.

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