Filenin Efeleri Slovenya karşında! Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı canlı izle
Filenin Efeleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu maçında Slovenya ile karşılaşıyor. Hatırlanacağı gibi ilk maçta Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya karşında galibiyeti arayacak. 1 Ekim Pazar günü saat 04.00'te başlayacak zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler için canlı izleme linki haberimizde derledik. İşte Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı canlı izleme ekranı
Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı için nefesler tutuldu. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında Slovenya ile karşılaşacak. TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak Türkiye Slovenya erkek voleybol maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı canlı şifresiz izleme sayfası...
TÜRKİYE - SLOVENYA ERKEK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Slovenya mücadelesi 1 Ekim saat 04.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Olimpiyat elemeleri 8 Ekim'de sona erecek.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
1 Ekim Pazar:
04.00 Türkiye-Slovenya
3 Ekim Salı:
10.00 Türkiye-ABD
4 Ekim Çarşamba:
13.30 Türkiye-Japonya
6 Ekim Cuma:
04.00 Türkiye-Finlandiya
7 Ekim Cumartesi:
04.00 Türkiye-Mısır
8 Ekim Pazar:
07.00 Türkiye-Tunus