Şimdilik Hoşça Kalın…

Bugün, doğduğum büyüdüğüm yuvadan ayrılma zamanı. Sanırım milyonlarca duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama en çok da hissettiğim; sevgi, mutluluk, takım ruhu ve şükran…

Yeni bir yolculuğa çıkarken, beni bugüne getiren tüm Vakıfbank Ailesi’ne sonsuz teşekkür ederim. Sayın Başkanıma, Yöneticilerime, Hocalarıma, Takım Arkadaşlarıma, Teknik Ekibe, Çok Değerli Personellerimize ve beni her koşulda destekleyen taraftarlarımıza kalbimin en derininden şükranlarımı sunarım. Geride kalan 10 yılın her bir günü benim için çok değerli…

Artık yolculuk vakti.

Bana destek olan ve yapıcı eleştirileriyle bana yol gösteren tüm voleybolseverlere ayrıca teşekkür ederim. Sorumluluğumun farkındayım; milli bir sporcu olarak bambaşka bir kültürde, sizleri gururlandırmak en büyük hedefim. Kalbim sizlerle…

Bambaşka bir saat diliminde, bambaşka bir kıtada ve dilde yeniden görüşmek üzere…