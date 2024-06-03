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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, ABD'yi devirdi - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, ABD'yi devirdi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, üçüncü hafta maçlarında Hong Kong'da Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 03:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 03:12
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        Sultanlar, ABD'yi devirdi!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

        Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

        Salon: Kolej Park

        Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

        ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Lanier, Hancock, Frantti, Skinner, Washington)

        Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, İlkin Aydın, Beyza Arıcı)

        Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15

        Süre: 117 dakika (25, 26, 27, 22, 17)

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