Filenin Sultanları, Avrupa'nın tek büyüğü! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında iki kez geriye düştüğü maçta rakibini mağlup eden Filenin Sultanları, 2019'un da rövanşını almış oldu. 2019'da yine Sırbistan ile finalde karşılaşan Sultanlar, bu kez altın madalyaya uzandı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:48 facebook

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