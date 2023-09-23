Filenin Sultanları Belçika maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Türkiye Belçika voleybol maçı...
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 7. ve son maçında bu kez Belçika ile karşılaşıyor. Grubunda oynadığı 6 maçı da kazanan ve sadece 3 set veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya'yı da mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Türkiye Belçika voleybol maçı hakkında tüm bilgiler...
Filenin Sultanları Belçika voleybol milli maçı için geri sayım başlamış durumda. Grup liderliği için hayati önem taşıyan zorlu randevuda A Milli Kadın Voleybol Takımımız galip gelmesi halinde tüm kulvarlarda üst üste 22. galibiyetine ulaşacak. İşte, voleybolsevelerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntılar...
FİLENİN SULTANLARI BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele 24 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya
2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Japonya / 15 Puan (5 maç)
2- Türkiye / 15 Puan (5 maç)
3- Brezilya / 11 Puan (5 maç)
4- Belçika / 6 Puan (5 maç)
5- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)
6- Arjantin / 4 Puan (5 maç)
7- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)
8- Peru / 0 Puan (5 maç)