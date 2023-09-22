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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nasıl izlenir? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Brezilya voleybol maçı...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri 5. maçında bu kez Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Grubunda oynadığı ilk maçında sırasıyla Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin'i mağlup eden ve tüm kulvarlardaki son 21 maçını kazanan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında da mutlak zafer hedefliyor. İşte, Türkiye Brezilya voleybol maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 00:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:12
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        Filenin Sultanları bu kez Brezilya karşısında... 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda topladığı 12 puanla zirvenin bir basamak altında 2. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Brezilya önüne serisini devam ettirmek için çıkıyor. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Brezilya maçı hakkında tüm detaylar...

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        FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

        Zorlu mücadele 22 Eylül TSİ: 10:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

        20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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        2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1- Japonya / 12 Puan (4 maç)

        2- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

        3- Brezilya / 11 Puan (4 maç)

        4- Belçika / 6 Puan (4 maç)

        5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)

        6- Porto Riko / 3 Puan (4 maç)

        7- Bulgaristan / 1 Puan (4 maç)

        8- Peru / 0 Puan (4 maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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