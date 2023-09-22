Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nasıl izlenir? - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nasıl izlenir? - Voleybol Haberleri

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Filenin Sultanları bu kez Brezilya karşısında... 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda topladığı 12 puanla zirvenin bir basamak altında 2. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Brezilya önüne serisini devam ettirmek için çıkıyor. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Brezilya maçı hakkında tüm detaylar...