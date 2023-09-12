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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları bu kez Olimpiyatlar için parkede! Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları bu kez Olimpiyatlar için parkede! Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman?

        2023 yılına adeta damga vuran ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğa ulaşarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında Orta Amerika ekiplerinden Porto Riko ile karşılaşacak Filenin Sultanları'nın Olimpiyat yoluna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:33
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        Türkiye Porto Riko voleybol milli maçı için artık geri sayıma geçildi. 2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız şimdi, 2024 Paris Olimpiyatları için yola çıkıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Paris yolundaki ilk sınavı olan Porto Riko maçına dair detaylar...

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        FİLENİN SULTANLARI PORTO RIKO MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

        Zorlu mücadele 16 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.

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        PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR

        A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

        B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

        C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

        16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko

        17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

        19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

        20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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