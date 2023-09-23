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"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı. B Grubu'nda yoluna dolu dizgin devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, liderliği Japonya ile paylaşıyor. Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, bugün altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak. Bu doğrultuda, art arda alınan zaferlerin ardından Filenin Sultanları puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve maç programı da merak konusu oldu. İşte, Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki güncel puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve oynayacağı maçların fikstürü...