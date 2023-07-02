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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman ve rakibi kim oldu? Türkiye Kadınlar Voleybol...

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. etap 4. mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland ve Brezilya galibiyetlerinin ardından şimdi de Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte, millilerimizin çeyrek final maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 12. maçında Hırvatistan'ı da mağlup ederek ABD'de düzenlenecek çeyrek finallere gitme hakkı kazandı. Büyük bir başarıya imza atan millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi ve maçın tarihi ile ilgili ilk bilgileri bir araya getirdik...
  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Milletler Ligi voleybol milli çeyrek final maçı (13 Temmuz Perşembegünü oynanacak ancak mücadelenin saati henüz belli olmadı.
  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye voleybol milli çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

    TRT SPOR CANLI İZLE
  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi ise Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya'dan biri olacak!
  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

    1- Polonya - 26
    2- ABD - 24 
    3- TÜRKİYE - 26
    4- Brezilya - 21
    5- Almanya - 20
  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

    Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

    Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

    Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
  • Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu ve maçı ne zaman? Türkiye Kadınlar Voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

    Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

    Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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