A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 12. maçında Hırvatistan'ı da mağlup ederek ABD'de düzenlenecek çeyrek finallere gitme hakkı kazandı. Büyük bir başarıya imza atan millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi ve maçın tarihi ile ilgili ilk bilgileri bir araya getirdik...