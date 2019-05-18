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Filenin Sultanları, Çin’i yenerek 5. oldu

A Kadın Milli Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde devam eden Montreux Volley Masters Turnuvası’nda 5./6.’lık klasman maçında Çin'i 3-1 mağlup etti

Filenin Sultanları

Milliler, karşılaşmaya Hande, Kübra, Aslı, Şeyma, Gözde, Ezgi ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 25-18, 16-25, 25-23 ve 25-18‘lik setlerle 3-1 mağlup eden A Kadın Milli Takımı, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Hakemler: Yuki Kitamura (Japonya),Sasiprapa Pimthongkhınburi (Tayland)
Türkiye: Ebrar, Kübra, Hande, Cansu, Meryem, Zehra, Aylin (L) (Meryem, Fatma, Meliha, Cansu)
Çin: Yingying Li, Yang, Zheng, Hu, Duan, Diao, Li Lin (L) (Sun, Liu, Du)
Setler: 25-18, 16-25, 25-23, 25-18
Süre: 1 saat 31 dakika (22,22, 26,21)

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