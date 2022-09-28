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Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.

Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Ivanov Ivaylo (Bulgaristan), Puecher Andrea (İtalya)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın)

Dominik Cumhuriyeti: Gonzalez Ceneida, Martinez Elizabeth, Pena Paola, Gonzalez Sthefany, De La Cruz Bethania, Martinez Jineiry (Marte Dharlenis, Guillen Jazmin, Martinez Larysmer)

Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13

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