A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi.
Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenen milli takımın ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek.
Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü haftasındaki maç programı şu şekilde:
28 Haziran:
Japonya-Türkiye
29 Haziran:
Tayland-Türkiye
30 Haziran
Brezilya-Türkiye
2 Temmuz:
Hırvatistan-Türkiye
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