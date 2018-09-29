Japonya’nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center’da oynanan mücadeleye milliler, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı.

Mücadeleyi TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi.

Rakibini 25-18, 25-13 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle galibiyetle başladı.

Daha önce Kanada ile Dünya şampiyonalarında iki kez karşı karşıya gelen milliler, bu sonuçla birlikte Kanada ile oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet ayrıldı.

TÜRKİYE: 3 - KANADA : 0

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center



HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)



TÜRKİYE: Şeyma, Zehra, Cansu, Eda, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin)



KANADA: Ryk, Bailey, Lea Gray, Cross, Cyr, Maglio, Niles (L) (Beamish, Richey, Joseph, Smith, Belanger)



SETLER: 25-18, 25-13, 25-15



SÜRE: 1 saat 14 dakika (28, 22, 23)

Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 13.20'de Çin ile karşılaşacak.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki diğer maçlarının programı şöyle:

2 Ekim Salı:

10.10 Bulgaristan-Türkiye

3 Ekim Çarşamba:

07.40 Türkiye-İtalya

4 Ekim Perşembe:

10.10 Küba-Türkiye

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