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2023 Avrupa Şampiyonası final maçı olan Türkiye Sırbistan maçı için artık nefesler tutuldu. Tarihinde 3. kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez kupayı ülkemize getirmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak olağanüstü bir seriye imza atan Filenin Sultanları'nın zorlu karşılaşması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...