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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında finale yükselmeyi başardı. 2023 Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu kez Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıkacak. C Grubu'nda 5'te 5 yaparak lider çıkan ve son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında fire vermeyen millilerimizin final maçına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:34
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        2023 Avrupa Şampiyonası final maçı olan Türkiye Sırbistan maçı için artık nefesler tutuldu. Tarihinde 3. kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez kupayı ülkemize getirmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak olağanüstü bir seriye imza atan Filenin Sultanları'nın zorlu karşılaşması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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        TÜRKİYE SIRBİSTAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        C Grubu'nu lider bitirip tüm eleme maçlarını da kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3 Eylül Pazar günü saat 21:00'de Sırbistan ile finalde karşılaşacak.

        Filenin Sultanları, TRT 1'den yayınlanacak mücadeleyi kazanması halinde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olacak.

        TRT 1 CANLI YAYIN

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        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        GRUP MAÇLARI

        18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

        20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

        21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

        23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

        24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

        SON 16 TURU

        27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika

        ÇEYREK FİNAL

        30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya

        YARI FİNAL

        1 Eylül: Türkiye 3-2 İtalya

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        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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