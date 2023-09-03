Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Sırbistan milli voleybol maçı canlı yayın - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı...

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. 2023 Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları, bu kez Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıkacak. C Grubu'nda 5'te 5 yaparak lider çıkan ve son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında fire vermeyen millilerimizin final maçına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023 Avrupa Şampiyonası final maçı olan Türkiye Sırbistan maçı için artık nefesler tutuldu. Tarihinde 3. kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez kupayı ülkemize getirmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak olağanüstü bir seriye imza atan Filenin Sultanları'nın zorlu karşılaşması ile ilgili bilgileri derledik...

        2

        TÜRKİYE SIRBİSTAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        C Grubu'nu lider bitirip tüm eleme maçlarını da kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3 Eylül Pazar günü saat 21:00'de Sırbistan ile finalde karşılaşacak.

        Filenin Sultanları, TRT 1'den yayınlanacak mücadeleyi kazanması halinde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olacak.

        TRT 1 CANLI YAYIN

        3

        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        GRUP MAÇLARI

        18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

        20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

        21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

        23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

        24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

        SON 16 TURU

        27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika

        ÇEYREK FİNAL

        30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya

        YARI FİNAL

        1 Eylül: Türkiye 3-2 İtalya

        4

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        5

        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti