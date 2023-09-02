Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda? Türkiye voleybol final rakibi kim oldu? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları finalde! Türkiye voleybol final rakibi kim oldu?

        Filenin Sultanları adını finale altın harflerle yazdırdı. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. İtalya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları finale yükseldi. Bu gelişme ile Filenin Sultanları final maçı araştırmaları hız kazandı. İşte "Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son Avrupa şampiyonu olan İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları finale yükseldi. Peki, Filenin sultanları final maçı ne zaman, saat ve hangi kanalda? ve Türkiye voleybol final rakibi kim oldu? İşte Türkiye voleybol final maçı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        2

        RAKİBİ İTALYA'YA SERT MAĞLUBİYET

        Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

        2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kritik bir maça çıktı.

        Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 devirerek adını finale yazdırdı.

        3

        TÜRKİYE VOLEYBOL FİNAL MAÇI RAKİBİ KİM OLDU?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi, 1 Eylül 2023 Cuma akşamı saat 21:30'da oynanan Sırbistan-Hollanda maçı sonrası belli oldu.

        Ay Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        4

        TÜRKİYE VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye Sırbistan final maçı, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 21.25'te oynanacak.

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        5

        ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDEYİZ!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

        Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

        6

        Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

        7

        Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

        Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Çift tabancalı saldırgan dehşet saçtı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!