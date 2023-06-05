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"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4. sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4. sırada tamamladı

AA

Milletler Ligi'nde organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan "Filenin Sultanları", 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

İlk hafta sonunda 10 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. sırada yer aldı.

İKİNCİ HAFTA MAÇLARI HONG KONG'DA

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak.

14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:

14 Haziran Çarşamba:

15.30 Hollanda-Türkiye

15 Haziran Perşembe:

12.00 Polonya-Türkiye

16 Haziran Cuma:

08.30 Türkiye-Kanada

18 Haziran Pazar:

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

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