Filenin Sultanları, grup liderliği için mücadele edecek!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te İtalya ile son maçını oynayacak. Maç, TSİ 10.00'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını İtalya ile oynayacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak. Maç, TRT Spor'da yayımlanacak.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.
Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.