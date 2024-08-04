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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları, grup liderliği için mücadele edecek! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, grup liderliği için mücadele edecek!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te İtalya ile son maçını oynayacak. Maç, TSİ 10.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:21
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        Filenin Sultanları liderlik için mücadele edecek!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını İtalya ile oynayacak.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak. Maç, TRT Spor'da yayımlanacak.

        Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

        Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

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